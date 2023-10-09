تصرف غريب من لاعب تونسي بعد فوز الزمالك بالدوري المصري (فيديو)

أثار لاعب نادي الزمالك، النجم التونسي حمزة المثلوثي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب فوز الفارس الأبيض على البنك الأهلي في الدوري المصري باللحظات الأخيرة وهو ما دفعه إلى الإعتذار سريعاً للجمهور عن هذا التصرف.

واعتذر المثلوثي، عن لقطة احتفاله مع زميله محمود عبد الرازق شيكابالا بعدما سجل الأخير هدف الفوز (2-1) في لقاء البنك الأهلي والذي أحرزه شيكا، بتسديدة صاروخية في الدقيقة 90 لتحسم نتيجة المباراة لصالح الفارس الأبيض.

وأثناء الاحتفال بالهدف، انحنى حمزة المثلوثي وقام بتقبيل القدم اليسرى لشيكابالا، سريعا، في لقطة أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبر بعض الرواد تصرف المثلوثي "مقززا" وغير موفق قبل أن يتقدم اللاعب التونسي باعتذاره.

ووجه المثلوثي رسالة للجمهور عبر خاصية "استوري" على حسابه بموقع "إنستغرام": "لقطة احتفالي مع شيكابالا عفوية.. بسبب الحماس والفرحة لم أدرك ما كنت أفعله".

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز ليصل إلى النقطة الخامسة بعد مرور 3 جولات حيث كان قد خسر 4 نقاط في أول مباراتين بالتعادل.