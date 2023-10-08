ليفربول في أزمة بالدوري الإنجليزي.. محمد صلاح غير مسؤول

فقد فريق ليفربول نقطتين إضافيتين في الدوري الإنجليزي عقب التعادل مع برايتون بنتجية 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقان ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي على ملعب فالمر، ليفقد الفريق 5 نقاط في أخر مباراتين بعد أن كان قد خسر أمام توتنهام في الجولة الماضية.

وبهذه النتيجة يبقى الريدز في المركز الثالث برصيد 17 نقطة في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة مانشستر سيتي وآرسنال، كما يبقى برايتون في المركز السادس برصيد 16 نقطة، ولم ينجح في الفوز في أي من المباريات الثلاث الأخيرة للإيطالي دي زيربي.

وفعل الدولي المصري محمد صلاح الكثير في المباراة بعدما أحرز هدفي ليفربول بعد أن تقدم برايتون عن طريق الإيفواري سيمون إدينجر، حيث نجح محمد صلاح تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 40.



وبعدها بثلاث دقائق وبالتحديد في الدقيقة 43 يحصل سوبوسلاي على ركلة جزاء، ونفذها محمد صلاح على يمين الحارس ليسجل من خلالها الهدف الثاني.

وحاول برايتون بتغييرات المدرب دي زيربي وأبرزها كان دخول داني ويلباك، ونال ما أراد في الدقيقة 78 من خلال مخالفة نفذها جيسي مارش وجدت لويس دانك دون رقابة ليسجل التعادل.