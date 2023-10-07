ريال مدريد يعثر على كريستيانو رونالدو الجديد.. هداف تاريخي

واصل ريال مدريد نتائجة الإيجابية وحقق فوزاً هاماً على حساب ضيفه أوساسونا بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وخلال المباراة تأكد جمهور ريال مدريد بأن فريقه وجد ضالته والعثور على كريستيانو رونالد الجديد، والمتمثل في لاعب الوسط الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام، الذي فرض نفسه نجما للمباراة بتسجيله الهدفين الأول والثاني، فيما أضاف البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثالث، وبعدها بخمس دقائق اختتم المهاجم الدولي الإسباني خوسيلو مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع.

واستعاد ريال مدريد بفضل فوزه على أوساسونا، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، بفارق نقطتين عن جيرونا الوصيف، و4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث والذي يلتقي الأحد مع مضيفه غرناطة.

وكشفت شبكة "أوبتا" لإحصاءات كرة القدم، عن إحصائية مثيرة وجديدة لعشاق ريال مدريد حيث أكدت أن بيلينغهام، لاعب الوسط الدولي سجل سبعة أهداف في أول 8 مواجهات له في الدوري الإسباني، وهو أعلى رصيد للاعب في ريال مدريد يسجل هذا العدد من الأهداف في المباريات منذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ديسمبر 2009 (سجل 7 أهداف أيضا(، وهو الهداف التاريخي لريال مدريد.