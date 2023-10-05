عقوبة غير متوقعة لحكم الفيديو "الظالم" لليفربول ومحمد صلاح !

بعد أيام من المهزلة التحكيمية في مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم التي حرم فيها "الريدز" من هدف صحيح رغم توفر الحكم الفيديو "الفار"، صدر قرار بمعاقبة حكم تقنية الفيديو المساعد دارين إنجلاند، دون أن يستفيد ليفربول من ضغطه نحو إعادة المباراة على اعتبار أن الخطأ "بشري".

وكشفت صحيفة "تليغراف" البريطانية عن عقوبة الحكم دارين إنجلاند بحرمانه إدارة أي لقاء للريدز حتى نهاية الموسم الجاري بعد الخطأ الفادح الذي كلف ليفربول خسارة 3 نقاط مهمة في مشوار الدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت توقع جمهور ليفربول عقوبة أكثر صرامة لفداحة الخطأ المرتكب!.

وخسر ليفربول أمام توتنهام 1-2 ضمن الجولة السابعة بعد أحداث غير متوقعة بإلغاء هدف صحيح 100% أحرزه لاعب ليفربول لويس دياز من تمريرة النجم المصري محمد صلاح، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، رغم أن الإعادة التلفزيونية توضح وبالخطوط صحة الهدف.

ماذا حدث؟

القصة بدأت عندما رفع الحكم المساعد رايته معلناً حالة تسلل على لاعب ليفربول دياز ولكن الهدف كان سليما ولا غبار عليه، فعاد الحكم إلى غرفة "الفار" التي أبلغه فيها دارين إنجليند ومساعده دان كوك بأن "القرار صحيح" أثناء اللقاء، ففهم حكم الساحة بأن قراره الصحيح وليس الهدف وأمر بإكمال اللعب وسط حالة غضب عارمة في ليفربول.