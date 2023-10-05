ميسي يرحل عن إنتر ميامي في 2025.. أسطورة الأرجنتين اختار وجهته المقبلة

أكدت تقارير إسبانية أن النجم ليونيل ميسي اختار وجهته المقبلة عقب انتهاء تجربته مع إنتر ميامي الأميركي.

قالت صحيفة ماركا إن أسطورة الأرجنتين قرر بالفعل بالعودة إلى وطنه لإنهاء مسيرته مع كرة القدم في صفوف نادي نيولز أولد بويز بمجرد انتهاء عقده مع إنتر ميامي في 2025.

وأشارت إلى أنه بعدما ترك أفضل لاعب في العالم سبع مرات بصمة لا تمحى في برشلونة، حيث قضى معظم مسيرته، قبل أن يفاجئ العالم بانضمامه إلى باريس سان جيرمان عام 2021 ولاحقاً إلى إنتر ميامي في عام 2024، يتجه ميسي إلى استعادة ذكريات الماضية في الأرجنتين.

وأوضحت: "ترك ميسي، الذي يعتبره الكثيرون أعظم لاعب كرة قدم على مر العصور، نيولز أولد بويز، الفريق الذي بدأ فيه ميسي مسيرته الاحترافية، هو مؤسسة تحتل مكانة خاصة في قلب لاعب كرة القدم. خلال فترة وجوده في النادي الأرجنتيني، أظهر ميسي موهبته التي لا يمكن إنكارها وترك انطباعاً لا يمحى لدى الجماهير، بينما ستكون عودته إلى النادي حدثاً ذا أبعاد أسطورية وفرصة للجماهير للإشادة به باعتباره البطل".