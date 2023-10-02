محمد صلاح يخسر رقم قياسي جديد بسبب خطأ فادح في الدوري الإنجليزي

تسبب الخطأ التحكيمي الفادح الذي اُرتكب في مباراة ليفربول وتوتنهام من حرمان المهاجم المصري محمد صلاح من تحقيق رقم قياسي ومعادلة رقم اللاعب الإنجليزي السابق ديفيد ​بيكهام نجم مانشستر يونايتد، في المباراة التي انتهت لصالح توتنهام (1-2) في الجولة السابعة للدوري.

وتفصيلا شهدت الدقيقة 34 خطأ تحكيمي من حكم المباراة وحكم الفيديو من إلغاء هدف لفريق ليفربول كان من صناعة محمد صلاح وأحرزه زميله المهاجم الكولومبي لويس دياز، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، في قرار خاطئ.

ليحرم الحكم الإنجليزي محمد صلاح من أن يعادل رقم الأسطورة ديفيد بيكهام، بالصناعة أو التسجيل في أول سبع مباريات من ​الدوري الإنجليزي​، وأن تكون له الفرصة أيضا في أن يصل لرقم النجم النروجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي شارك في الصناعة أو بالتسجيل في أول 10 مباريات له في "البرايمير ليغ".

وشهدت مباراة ليفربول وتوتنهام حالتي طرد لفريق ليفربول وهو ما تسبب في خروج محمد صلاح من أرضية ملعب عند الدقيقة الرابعة والسبعين من عمر المباراة، عقب طرد البرتغالي جوتا، ليعوضه المدرب بلاعب وسط دفاعي.

وحتى الأن سجل محمد صلاح 3 أهداف إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة، في أول ست مباريات له مع ليفربول خلال الموسم الحالي للدوري.