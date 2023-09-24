إلغاء مباراة أياكس وفينوورد في الدوري الهولندي بسبب شغب الجماهير

ألغى الحكم مباراة أياكس أمستردام وضيفه فينوورد في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم بسبب شغب الجماهير اليوم الأحد.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم فينوورد عندما ألقت الجماهير بالألعاب النارية على أرض الملعب ليوقف الحكم المباراة في الشوط الأول.

وبعد استئناف اللعب أنهى الحكم الشوط الأول بتقدم فينوودر حامل اللقب 3-صفر بفضل ثنائية سانتياجو خيمنيز وهدف إيجور باكسياو.

وأوقف الحكم المباراة مرة أخرى بعد نحو عشر دقائق من الشوط الثاني بعد إلقاء الجماهير بالألعاب النارية مرة أخرى.

وكان الاتحاد الهولندي قام بتغيير لوائحه في الموسم الماضي بعد تعدد أحداث الشعب في المباريات المحلية.

وقرر الاتحاد إيقاف أي مباراة عند اصطدام أي شيء بحكم أو لاعب، بينما يتوقف اللعب مع عودة اللاعبين إلى غرف الملابس إذا ألقت الجماهير بأشياء دون الاصطدام بلاعب أو حكم وإذا تكرر الأمر تُلغى المباراة.

ويعاني أياكس من أسوأ بداية له في الدوري منذ موسم 1964-1965 إذ حصد خمس نقاط فقط في أول أربع مباريات ليحتل المركز 13.

ويتصدر أيندهوفن البطولة برصيد 15 نقطة من خمس مباريات، فيما يأتي فينوورد رابعا وله 11 نقطة.

وفي وقت سابق، فاز سبارتا روتردام 1-صفر على ضيفه فيتيس أرنهيم ليرفع رصيده إلى 11 نقطة.

وتوقف رصيد فيتيس عند ثلاث نقاط في المركز 15.