مصر تواجه الجزائر ودياً في أبوظبي 16 أكتوبر بمشاركة محمد صلاح

يلتقي المنتخب الجزائري لكرة القدم نظيره المصري ودياً في 16 أكتوبر المقبل بالعاصمة أبوظبي، ضمن الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة مطلع العام المقبل بكوت ديفوار.

وقال المدير الإعلامي للمنتخب الجزائري عبود صالح باي، إنه تم التوصل لاتفاق رسمي مساء الإثنين بين الجهة المنظمة واتحادي الكرة الجزائري والمصري، يقضي بإقامة المباراة يوم 16 أكتوبر في أبوظبي بدلاً من 17 من الشهر نفسه حتى يتسنى للاعبي الأهلي المصري اللحاق بمباراة فريقهم أمام سيمبا التنزاني في مسابقة الدوري الإفريقي.

وفي سياق متصل، كشف عبود في تصريحات للإذاعة الجزائرية أن المنتخب الجزائري سيلعب مباراة ودية أخرى ستجمعه بمنتخب الرأس الأخضر يوم 12 أكتوبر المقبل على ملعب «الشهيد داودي سليمان-حملاوي» بمدينة قسنطينة شرق الجزائر.

ومن المنتظر أن ينتظم المنتخب الجزائري في معسكر إعدادي خلال فترة التوقف الدولي المقبلة الممتدة من 9 إلى 17 أكتوبر.

من جهته أكد المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري وليد العطار، في تصريحات إذاعية أن «مواعيد الاتحاد الإفريقي بشأن بطولات الأندية ليست مفهومة، وهذا ما يخلق الأزمات بين الأندية والمنتخبات. مباراتنا ضد الجزائر ستقام يوم 15 أو 16 أكتوبر بدلاً من 17 أكتوبر، حرصاً على تواجد لاعبي الأهلي مع منتخب مصر بشكل طبيعي، وعدم تكرار أزمة المعسكر الماضي».

ويرتبط الأهلي بموعد إفريقي ومباراة ضد سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر ضمن منافسات بطولة الدوري الإفريقي.

وكان المنتخب المصري قد دخل في أزمة مع الأهلي المصري بسبب لعب مباراة تونس الودية قبل ثلاثة أيام من مباراة السوبر الإفريقي، ما أدى إلى استبعاد بعض لاعبي الأهلي من لقاء نسور قرطاج.

ويعتبر التوقف الدولي المقبل هو التوقف قبل الأخير خلال العام الجاري، ومن المقرر أن يتواجد فيه المنتخب المصري بكامل نجومهم بقيادة النجم المصري محمد صلاح.