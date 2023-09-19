أوسوريو يفضح لاعبي الزمالك.. إدمان السهر والشيشة يدمر "الأبيض"

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية مقابلة مطولة مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو كشف خلالها عن العديد من الحقائق في نادي الزمالك المصري.

قال أوسوريو للصحيفة إنه حقق نتائج جيدة مع "الأبيض" بعدما قفز الفريق من المركز التاسع بالدوري، وحصل على المركز الثالث وتأهل إلى كأس الكونفدرالية.

وتحدث أوسوريو عن إمكانيات اللاعبين المصريين، وقال: "وراثياً هناك إمكانات كبيرة في مصر، ولكن لأسباب ثقافية، لا يتم استغلال لاعب كرة القدم المصري".

وأضاف: "تختلف الإيقاعات كثيراً عن أوروبا أو أمريكا الجنوبية، إذ عادة يذهب اللاعب للراحة في الساعة 10 مساءً أو 11 مساءً، ويستيقظ الساعة 7 أو 8 صباحاً تقريباً للذهاب إلى التدريب ويتدرب اللاعب بعد راحة تتراوح بين سبع وعشر ساعات".

في المقابل أشار إلى أن الوضع في مصر مختلف موضحاً: "هذا لا يحدث في مصر لأن اللاعبين على الرغم من أنهم لا يشربون أبدًا إلا أنهم يسهرون بشدة، وفي كثير من الأحيان، بسبب مشكلة ثقافية، ويبقون حتى وقت متأخر سواء للتحدث أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو تدخين الشيشة، لذلك لا يستريحون جيداً للتدريب، ولهذا السبب كان التدريب هنا تحدياً كبيراً بالنسبة لي؛ لأننا لم نحصل على الفائدة الرياضية الكاملة من تدريبنا".