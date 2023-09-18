أزمات الزمالك مستمرة.. لاعب الفريق الأول يوجه إنذاراً لناديه

تواصلت الأزمات داخل الفريق الأول بنادي الزمالك، وبعد أن خسر الفريق في مستهل مشواره بالبطولة الكونفيدرالية، تقدم لاعب الفريق الأول التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، إنذاراً إلى النادي للمطالبة بمستحقاته المتأخرة.



ونقلا عن مواقع مصرية عدة أكدت أن اللاعب حمزة المثلوثي أرسل إنذارًا إلى نادي الزمالك للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة، والاستفسار عن موعد صرفها.



يأتي ذلك في وقت يعيش نادي الزمالك حالة من عدم الاستقرار المادي والإداري، بعد استقالة جماعية لمجلس الإدارة المنتخب بسبب الأزمة المالية الطاحنة والظروف السيئة المحيطة.



ويذكر أن اللاعب حمزة المثلوثي الدولي التونسي حصل على 30% فقط من مستحقاته عن الموسم الماضي، وهو ما جعل اللاعب يطلب مستحقاته المتأخرة في ظل انطلاق الموسم الجديد.

