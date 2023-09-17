الدوري الإيطالي: إنتر يكتسح ميلان في "ديربي الغضب" ويوفنتوس يواصل الصحوة

فضَّ إنتر ميلان شراكة صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم مع جاره ميلان عندما ألحق به خسارة مذلة 5-1 في "ديربي الغضب" في ميلانو بالمرحلة الرابعة من منافسات البطولة، فيما واصل يوفنتوس صحوته بفوزه على ضيفه لاتسيو 3-1 بينها ثنائية لمهاجمه الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش، وفي مباراة أخرى أفلت نابولي حامل اللقب من خسارة ثانية تواليا وانتزع تعادلا صعبا من مضيفه جنوى 2-2.

في المباراة الاولى على ملعب "جوسيبي مياتسا" في ميلانو، كشّر إنتر ميلان عن أنيابه مبكرا موجها رسالة إلى منافسيه بجديته في استعادة اللقب الذي تنازل عنه في العامين الاخيرين لصالح ميلان ونابولي.

وحقق إنتر ميلان فوزه الرابع تواليا وبات الوحيد صاحب العلامة الكاملة في هذا الموسم رافعا رصيده الى 12 نقطة، فيما مني جاره بالخسارة الأولى وتراجع إلى المركز الثالث برصيد تسع نقاط بفارق نقطة واحدة خلف يوفنتوس.

وأكد رجال المدرب سيموني إنزاغي تفوقهم في الدربي في المواجهات الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات، آخرها نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، عندما فاز انتر 2-0 ذهاباً و1-0 إياباً، قبل أن يخسر النهائي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي

ولم يسبق لإنتر في تاريخ دربي ميلانو (238 دربي) أن فاز بخمس مواجهات متتالية، في جميع المسابقات، ضد ميلان. وسبق لميلان أن مني بخسارة مذلة بالنتيجة ذاتها وفي الدوري أيضا في مارس 1974. وفي مباراة أخرى قاد المهاجم الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش فريقه يوفنتوس إلى مواصلة صحوته والوصول إلى النقطة 10 بتسجيله ثنائية في الفوز المستحق على ضيفه لاتسيو 3-1.

وسجل فلاهوفيتش الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 10 و67، وأضاف فيديريكو كييزا الثاني (26)، فيما سجل الإسباني لويس ألبرتو الهدف الوحيد للاتسيو (64).