منتخب ألمانيا لا يستطيع التعاقد مع كلوب.. بيان رسمي يكشف الحقيقة

أكدت صحيفة بيلد الألمانية أن المدرب يورغن كلوب وجه صدمة قوية لاتحاد الكرة المحلي بشأن توليه تدريب "الماكينات" خلفاً للمدرب المقال هانسي فليك.

قالت الصحيفة إن مدرب ليفربول حسم موقفه بشكل نهائي مؤكداً صعوبة قبوله مهمة تدريب منتخب بلاده بسبب ارتباطه بعقد مع "الريدز".

وأشارت إلى أن مارك كوسيكي، مستشار كلوب صرح إلى صحيفة سبورتشاو الألمانية، مؤكداً أن المدرب البالغ من العمر 56 عاماً يرتبط بعقد مع ليفربول حتى 2026.

وأوضح في بيان رسمي: "يورغن لديه عقد طويل الأمد مع ليفربول وهو غير متاح لمنصب مدرب المنتخب الوطني".

وتابعت: "نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم هانز يواكيم فاتسكه أراد التعاقد مع كلوب كمدرب وطني وحاول جاهداً تأمين خدماته".

وأضافت: "في الماضي، قال كلوب عدة مرات إنه مهتم بشكل أساسي بأن يصبح مدرباً للمنتخب الوطني. لكن لن يحدث أي شيء من هذا القبيل في هذه المرحلة".

واختتمت: "عقب التوضيح النهائي من كلوب، يظل المرشح المفضل لمنصب مدرب منتخب ألمانيا هو مدرب بايرن ميونخ السابق جوليان ناغيلسمان البالغ من العمر 36 عاماً".