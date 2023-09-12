صدمة كريسيتانو رونالدو.. البرتغال تحقق أكبر فوز في تاريخها

حقق منتخب البرتغال أكبر فوز في تاريخه وكان على ضيفه لوكسمبورغ (9-0) في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو 2024، وهي المباراة التي شهدت غياب قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب تراكم البطاقات.

وحقق منتخب البرتغال في هذه المباراة أكبر انتصار في تاريخه، وفقا لموقع "Squawka" المتخصص في الإحصائيات، وجاء ذلك في غياب قائده وهدافه التاريخي النجم كريستيانو رونالدو، والذي كان سيزيد بالتأكيد من أرقامه القياسية سواء بالتسجيل في المباراة، أو كتابة أسمه قائدا في هذا الفوز التاريخي لمنتخب بلاده، خاصة وأن رونالدو دائما عاشق لتحطيم الأرقام القياسية ولكنه فقد مباراة سهلة كان سيزيد فيها من أرقامه التاريخية.

أحرز أهداف البرتغال المدافع جونكالو إيناسيو في الدقيقتين (12 و45)، والمهاجم غونزالو راموس في الدقيقتين (18 و34)، والمهاجم ديوغو جوتا في الدقيقتين (57 و77)، بينما تكفل بتسجيل الأهداف الثلاثة المتبقية كل من، المهاجم ريكاردو هورتا، ولاعب خط الوسط برونو فيرنانديز، والمهاجم جواو فيليكس في الدقائق (67، 83، 88) على الترتيب.

وتلقى منتخب لوكسمبورغ هزيمة تاريخية بعدما أصبح أول فريق في التاريخ يتلقى 100 هزيمة ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وبهذه النتيجة واصل منتخب البرتغال سلسلة انتصاراته بفوزه السادس على التوالي، ليتربع على عرش صدارة المجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، مبتعدا بفارق 5 نقاط عن وصيفه السلوفاكي، الذي تغلب بدوره على ضيفه منتخب ليشتنشتاين بثلاثة اهداف من دون رد.

بينما تعرض منتخب لوكسمبورغ للهزيمة الأولى بعد 4 انتصارات متتالية، ليتوقف رصيده عند 10 نقاط، ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، ويشغل منتخبا البوسنة والهرسك وإيسلندا المركزين الرابع والخامس على سلم الترتيب برصيد 6 نقاط لكل منهما، ويتذيل منتخب ليشتنشتاين قائمة المجموعة من دون نقاط.