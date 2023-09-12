جوران: ديوكوفيتش قادر على مواصلة الإنجازات في ملاعب التنس 5 سنوات أخرى

بعد فوزه باللقب الـ 24 في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى واستعادة الصدارة في التصنيف العالمي لمحترفي التنس، يتطلع نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى تحقيق المزيد من الأرقام القياسية في مسيرته الرياضية خلال الفترة المقبلة.

وأحرز ديوكوفيتش /36 عاما/ لقب بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) آخر بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى هذا الموسم، ليكون الرابع له في تاريخ مشاركاته بالبطولة والثالث في البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم بعد لقبي أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، فيما خسر اللاعب المخضرم أمام الإسباني كارلوس ألكاراز /20 عاما/ في نهائي إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون).

وحقق ديوكوفيتش عدة أرقام قياسية دفعة واحدة خلال بطولة فلاشينج ميدوز حيث رفع رصيده إلى 24 لقبا في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى متفوقا بفارق لقبين عن الإسباني رافاييل نادال ومعادلا بهذا لقب الأسطورة الأسترالية مارجريت كورت.

كما ارتقى ديوكوفيتش صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس للأسبوع الـ390 في مسيرته الرياضية حتى الآن، ولا يزال قادر على تعزيز الرقمين.

ويتطلع ديوكوفيتش إلى تحقيق وتعزيز المزيد من الأرقام القياسية خلال ما تبقى من الموسم الحالي مثل تمديد عدد الأسابيع التي يقضيها في صدارة التصنيف العالمي للمحترفين وإنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي ليكون العام الثامن الذي يحقق فيه هذا الإنجاز.

ويستحوذ ديوكوفيتش حاليا على الرقم القياسي لعدد الأعوام التي تشهد اعتلاء أي لاعب لصدارة التصنيف العالمي لأسبوع واحد على الأقل، وحقق ديوكوفيتش هذا للعام الثاني عشر خلال مسيرته الرياضية.

وعن التفكير في إنهاء مسيرته الرياضية بعد هذه الأرقام القياسية التي حققها هذا الموسم، يقول ديوكوفيتش: "أسأل نفسي أحيانا: لماذا لا أزال بحاجة إلى هذا بعد كل ما حققته؟ إلى متى أريد الاستمرار؟ بالطبع لدي هذه الأسئلة في رأسي... ولكن طالما أنني ما زلت ألعب بهذا المستوى العالي وأفوز بأهم البطولات في هذه الرياضة، فإنني لا أريد التخلص من هذه اللعبة ما دمت باقيا في القمة".

كما يرى مدربه جوران إيفانيسيفيتش أن ديوكوفيتش لا يزال قادرا على اللعب لخمس سنوات قادمة والمشاركة في أولمبياد 2028 في لوس أنجليس والتفوق على الأسترالية مارجريت كورت بإحراز اللقب الـ25 وربما الـ26 في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.

وقال إيفانيسيفيتش: "إذا فاز بـ25، فسيفكر: لماذا لا أفوز بـ26؟ هناك دائما لقب آخر ممكن".

وإذا واصل ديوكوفيتش مسيرته في العام المقبل، ستكون الفرصة سانحة أمامه للانفراد بهذا الرقم القياسي من خلال أي لقب في البطولات الأربع الكبرى.

كما ستكون الفرصة متاحة ليعزز الرقم القياسي في عدد الألقاب ببطولة أستراليا المفتوحة، والتي يستحوذ عليها حاليا برصيد 10 ألقاب، وقد يعادل الرقم القياسي لعدد الألقاب في بطولة ويمبلدون، والمسجل باسم السويسري روجيه فيدرر برصيد 8 ألقاب.

كذلك يملك ديوكوفيش الفرصة للمنافسة على الميدالية الذهبية لفردي الرجال في أولمبياد باريس 2024، بخلاف تعزيز الأرقام القياسية التي يستحوذ عليها فيما يتعلق بصدارة التصنيف العالمي على مستوى السنوات والأسابيع.