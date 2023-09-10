أول تعليق من لاعب منتخب مصر الهارب في "الترانزيت"

حرص لاعب منتخب مصر للمصارعة الهارب سيف شكري الكومي مؤخراً على الظهور سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر المصارع، في مطار العاصمة البولندية وارسو، ونشر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة له من داخل المطار.

وقام اللاعب بكتابة تغريدة قال فيها: "آسف جدا لأحبابي وأصدقائي مش عارف أرد على حد.. أنا بخير متقلقوش عليا وإن شاء الله أطمنكو عليا قريبا".

ويأتي هروب سيف الكومي بعد أشهر قليلة من واقعة مماثلة، حيث هرب المصارع المصري أحمد بغدودة من بعثة منتخب بلاده في تونس.

وكانت بعثة المنتخب المصري للمصارعة تحت 23 سنة قد فوجئت بهروب اللاعب سيف شكري خلال معسكر المنتخب بقيرغيستان استعدادًا لبطولة العالم وأثناء العودة إلى القاهرة في رحلة ترانزيت، وأوضح رئيس اتحاد المصارعة المصري عصام نوار، في مداخلات إعلامية أن مسؤولي البعثة فوجئوا باختفاء اللاعب سيف شكري، قبل حلول موعد استقلال الطائرة التي ستقل الفريق للعودة إلى القاهرة، دون معرفة الوجهة التي ذهب إليها.

وبعد ذلك اكتشفت البعثة غياب اللاعب واختفاءه، وإغلاق هاتفه بعدما حاولت التواصل معه، فيما أكد أعضاء من البعثة أن أحمد هرب إلى فرنسا، بالتزامن مع أنباء حول غضبه من فرض ضرائب عليه، ليتبين لاحقاً أنه لا صحة لذلك.

يشار إلى أن سيف الكومي وبغدودة ليسا هما أول من هربا من معسكر منتخب بلادهما للمصارعة، بل سبقهما الكثيرون، كان آخرهم محمد عصام والذي هرب خلال وجوده في معسكر المنتخب بإيطاليا أغسطس قبل الماضي، وأحمد حسن بوشا، وطارق عبد السلام.