شركة مالية تكشف حجم الانفاق الخيالي للأندية السعودية في فترة الانتقالات

انتهت الفترة القياسية والخيالية للدوري السعودي في التعاقدات بعد أن أجبرت الأندية السعودية العالم على متابعة أهم وأفضل اللاعبين في العالم وهم ينتقلون إلى الدوري السعودي ومنهم أفضل لاعب في العالم الفرنسي كريم بنزيما، وأيضا اللاعب ساديو ماني الذي جاء في المرتبة الثالثة عالمياً، إضاقة إلى قائد المنتخب البرازيلي نيمار أغلى الصفقات هذا الموسم.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية أنفقت أندية الدوري السعودي لكرة القدم، 957 مليون دولار قياسية على انتقالات اللاعبين الجدد، وفقا لتقرير صادر عن شركة "ديلويت" المتخصصة في مجال التدقيق المالي.

واحتل الدوري السعودي المرتبة الثانية خلف الدوري الإنجليزي (1.39 مليار دولار)، بعد استقطابه "94 لاعبا أجنبيا منهم 37 لاعبا من الدوريات الخمسة الكبرى" (إنجلترا، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا) بحسب التقرير.

وأطلق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، شرارة البداية، بعد أن انتقل إلى النصر في يناير الماضي، وبعدها شهد الدوري السعودي فورة وصفقات خيالية، تقدمها البرازيلي نيمار (الهلال)، الفرنسي كريم بنزيما (الاتحاد)، السنغالي ساديو ماني (النصر) والجزائري رياض محرز (الأهلي).

وكان للدوري الإنجليزي الحصة الأكبر من حيث عدد اللاعبين المنتقلين للدوري السعودي وقيمة الإنفاق عليهم (312 مليون دولار).

وفيما جنى الدوري الإنجليزي الممتاز 698 مليون دولار من بيع لاعبيه لدول أجنبية هذا الصيف، جاء نصفها تقريبا (312 مليون دولار) من الدوري السعودي.

وتوزع إنفاق الدوري السعودي على شراء لاعبين آخرين من الدوري الفرنسي (148 مليون دولار)، الإيطالي (122 مليون دولار)، الإسباني (116 مليون دولار)، والألماني (32 مليون دولار)، فضلا عن دوريات أخرى.