"كاف" يحسم مكان إقامة كأس إفريقيا.. و"بي إن سبورت" لن تنقل المباريات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه سيحسم مكان إقامة نسختي كأس إفريقيا 2025 و2027 في أعقاب اجتماع لجنته التنفيذية في القاهرة في 27 سبتمبر الجاري.

وقال رئيس "كاف" الجنوب افريقي باتريس موتسيبي في أعقاب جلسة للجنة التنفيذية الخميس "سنلتقي مرة أخرى في القاهرة يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، لمناقشة واتخاذ قرارات بشأن البلدين الذين سيمنح لهما استضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و2027".

وأردف "كما ستستضيف الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، في الأسابيع المقبلة، الاجتماع الأول لاتحاد الأندية الإفريقية (ACA) الذي يمثل أكثر أندية كرة القدم نجاحا وأكبر أندية كرة القدم في إفريقيا".

ويتنافس المغرب والجزائر حول استضافة نسخة 2025 والتي تم سحب تنظيمها من غينيا في أكتوبر الماضي، بداعي تأخرها في إنجاز المنشآت المضيفة للبطولة التي تضم 24 منتخباً، وتأجل البت بهذا الشأن مرات عدة.

والى جانب البلدين المغاربيين، ترشّحت نيجيريا وبنين في ملف مشترك. وبالنسبة الى نسخة 2027 ترشّحت الجزائر أيضاً حيث ستتنافس إذا لم تنجح في استضافة النسخة 2025، مع ملفات لكل من السنغال وبوتسوانا وآخر مشترك لـ"شرق إفريقيا" بين كينيا وتنزانيا وأوغندا.

ودون الإشارة لأزمة الاتحاد القاري حول حقوق البث مع شبكة بي ان سبورتس القطرية، ذكر بيان كاف نقلاً عن موتسيبي أن اللجنة التنفيذية "اتخذت قرارات مهمة بالإجماع من شأنها أن تساهم بشكل كبير في استدامة كرة القدم، وقدرتها التنافسية العالمية وجاذبيتها في القارة الإفريقية".

وكشف مصدر باللجنة التنفيذية لوكالة فرانس برس أن موتسيبي أطلع اللجنة على الخطاب المرسل من الاتحاد إلى شبكة بي ان سبورتس بشأن فسخ التعاقد المبرم بين الجانبين في عام 2017 والذي من المفترض أن يستمر حتى عام 2029.

وأكد المصدر أن كاف أرسل بالفعل إلى الشبكة القطرية في مستهل الشهر الحالي خطاباً بفسخ التعاقد الذي تم إبرامه في عام 2017 بمقابل يبلغ 415 مليون دولار، ويمتد التعاقد الذي تحصل بموجبه بي ان سبورتس على حق نقل مباريات البطولات التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لمدة 12 عاماً.

يأتي ذلك قبل أيام من انطلاق مسابقات كاف للأندية، وتحديداً دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، وهي البطولات التي تنقلها بي ان سبورتس حصرياً، وقبل أربعة أشهر من كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها ساحل العاج مطلع العام المقبل، وهي البطولة المفترض أن تنقلها الشبكة القطرية كذلك.

وارتبط كاف بتعاقد شراكة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم في الفترة الأخيرة، وبموجبه ستستضيف السعودية مباراة الكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري في منتصف الشهر الجاري بمدينة الطائف.

كما ذكرت تقارير أن شبكة "إس إس سي" (SSC) السعودية حصلت بالفعل على حق نقل مباريات بطولة الدوري الإفريقي، وهي البطولة المستحدثة التي ينظمها الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع نظيره الدولي "فيفا"، وتجمع بين أفضل 8 أندية في القارة اعتباراً من يوم 20 أكتوبر المقبل. وتعد بطولة الدوري الإفريقي بمثابة البديل عن بطولة دوري السوبر التي يرغب فيفا في تنظيمها بالقارة السمراء.