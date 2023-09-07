كريستيانو رونالدو يتفوق على لاعب أدرني ويفوز بجائزة جديدة مع النصر السعودي

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، في الفوز بجائزة أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن شهر أغسطس الماضي بعد منافسة شرسة، وذلك بعد أن كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد فتح باب التصويت للجماهير قبل أسبوع من لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا، وانتهت المهلة مساء الأربعاء.

ونجح رونالدو في التفوق على اللاعب الأردني أنس العوضات لاعب الوحدة، حيث حصل رونالدو على 43 بالمئة من الأصوات، مقابل 41 بالمئة للأردني أنس العوضات الذي كان منافس النجم البرتغالي الأول في هذا الاستفتاء.

وتعتبر الجائزة من المنافسات الهامة وتقوم فكرة الاستفتاء الشهري على فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن الشهر وذلك بناء على العديد من المعايير أهمها: دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، وترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.