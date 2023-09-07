ليفربول يعلق على وجود محمد صلاح في قائمة المرشحين للكرة الذهبية

علق نادي ليفربول الإنجليزي على وجود هداف الفريق ونجمه محمد صلاح في قائمة 30 مرشحا لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023، بعد إعلان مجلة "فرانس فوتبول" إدراج اسم اللاعب المصري الدولي.

وحرص النادي على نشر تغريده عبر حسابه الرسمي على موقع "أكس تويتر سابقا": "محمد صلاح في قائمة أفضل 30 لاعبا في العالم" مصحوبا بصورة النجم المصري، دون أن يكتب النادي أي شيء أخر.

وقد يكون من الصعب أو المستحيل فوز النجم المصري محمد صلاح، بالجائزة رغم ورود اسمه في القائمة المختصرة، حيث تصب كل الترشيحات في صالح الأرجنتيني ليونيل ميسي لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية ورفع رصيده إلى 8 بفضل قيادته منتخب "التانغو" للفوز بكأس العالم 2022، والمهاجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند الذي توج مع مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية تاريخية في الموسم المنصرم كما تصدر قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي.

وستعلن "فرانس فوتبول" الفائز بجائزتها المرموقة في حفل سيقام بالعاصمة الفرنسية باريس في 30 أكتوبر المقبل.