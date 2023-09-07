كريستيانو رونالدو يتجاهل “الكرة الذهبية” ويوجه رسالة لميسي وجمهوره

أبدى النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو رغبة متجددة بتحقيق "المزيد" مع منتخب بلاده و"الذهاب حتى أبعد" من انجازه القياسي الذي جعله أول لاعب في التاريخ يصل الى 850 هدفاً في مسيرته.

وأكد اللاعب خلال مؤتمر صحافي مع منتخب البرتغال تحضيراً لتصفيات كأس أوروبا 2024، أنه يريد المزيد.. مضيفاً "طالما أني قادر على اللعب، أريد أن أرفع المستوى (الطموح) عالياً جداً. يجب أن أفكر بشكل كبير".

واحتفل ابن الـ38 عاماً بمباراته الدولية رقم 200 في يونيو الماضي بتسجيله الهدف الوحيد في فوز البرتغال على أيسلندا، ما سمح لبلاده بالبقاء في صدارة المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أوروبا 2024.

وكانت مجلة فرانس فوتبول، قد أعلنت قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية عن عام 2023، وغاب عن القائمة الموسعة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لأول مرة منذ عام 2015، ولم يعلق اللاعب على الاختيار واكتفى بالحديث عن منتخب البرتغال ورغبته في الاستمرار معه.

ورداً على سؤال حول منافسته مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل مونديال قطر 2022، أجاب رونالدو "أننا نحترم وعن الصراع التاريخي مع ميسي صرح قائد نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بأن منافسته مع غريمه التاريخي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، قد انتهت.

وقال رونالدو: "المنافسة مع ميسي انتهت، لكنها كانت جيدة، كان المشاهدون يحبونها كثيرا، لكن من يحب كريستيانو ليس عليه أن يكره ليونيل أو العكس.. غيرنا تاريخ كرة القدم".

وشهدت فترة رونالدو في ريال مدريد بين عامي 2009-2018 منافسة شرسة مع ميسي، الذي لعب لبرشلونة بين العامين 2004 و2021.

وسيطر الثنائي رونالدو وميسي على عرش كرة القدم على مدار 15 عاما تقريبا واحتكرا جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، حيث توج بها الأرجنتيني سبع مرات (رقم قياسي)، فيما نالها البرتغالي خمس مرات

ويلتقي أبطال أوروبا 2016 الجمعة مع سلوفاكيا في براتيسلافا ثم لوكسمبورغ بعدها بثلاثة أيام على ملعب "الغارفي" في جنوب البرتغال.