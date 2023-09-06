مفاجأة.. اتحاد جدة حجز طائرة خاصة لنقل محمد صلاح

كشفت شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، القريبة من نادي ليفربول، أن نادي اتحاد جدة السعودي كان واثقًا بقوة من حسم صفقة نجم فريق ليفربول، محمد صلاح، يوم الجمعة الماضي، وهو ما أعلنته معظم الصحف والتقارير العالمية.

وتقدم اتحاد جدة بعرض شفهي، يوم الخميس الماضي وهو اليوم الأخير في الانتقالات بالدوريات الأوروبية، لنادي ليفربول من أجل ضم محمد صلاح مقابل 150 مليون جنيه إسترليني، وهو ما رفض، ولكن لازال النجم المصري هدفًا هاماً بالنسبة لنادي اتحاد جدة، والذي يسعى بكل جهوده وأمواله لحسم صفقة محمد صلاح، قبل غلق باب الانتقالات في المملكة العربية السعودية يوم الخميس القادم.

وذكرت شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، نقلا عن مصادر في الشرق الأوسط أفادت بأن اتحاد جدة كان واثقًا بقوة حول حسم صفقة محمد صلاح في اليوم الأخير من الميركاتو في أوروبا، لدرجة جعلت مسؤولي الاتحاد يقومون بحجز طائرة خاصة لنقل محمد صلاح إلى جدة يوم الجمعة الماضي، قبل رفض عرضهم من قِبل النادي الإنجليزي.