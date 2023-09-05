محمد صلاح الأغلى في التاريخ.. تفاصيل العرض الأخير من الاتحاد إلى ليفربول

يواصل اتحاد جدة السعودي الضغط على النجم المصري محمد صلاح، من أجل التعاقد معه إذا نجح النادي السعودي في إقناع نادي ليفربول بعرض جديد سيضع النجم المصري الأغلى في تاريخ كرة القدم، وذلك قبل أيام قليلة من غلق سوق الانتقالات الصيفي الذي ينتهي الخميس القادم في السعودية.

وذكرت تقارير وجود وفد من النادي السعودي في لندن من أجل محاولة إقناع النادي وأكدت أن مسؤولي اتحاد جدة سيرفعون عرضهم إلى 200 مليون جنيه إسترليني، لجعل محمد صلاح، الأغلى في التاريخ.

ووفقا لصحيفة "الديلي ميل" الإنجليزية، فإن صلاح أخبر لاعبي ليفربول، أنه يريد البقاء مع الريدز، رغم أن الميركاتو الصيفي في السعودية لا يزال مفتوحا، وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن اتحاد جدة لم يستسلم في صفقة صلاح، رغم تمسك اللاعب المصري بالبقاء مع ليفربول.

وكان محمد صلاح، قد أحرز هدفا خلال فوز ليفربول على أستون فيلا (3-0) الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانضم محمد صلاح، البالغ 31 عاما، إلى صفوف ليفربول صيف 2017، قادما من روما.

يذكر أن اتحاد جدة سيشارك في منافسات كأس العالم للأندية، والتي ستقام في السعودية خلال ديسمبر المقبل.