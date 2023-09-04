الحارس الشخصي لميسي يصنع الحدث في أمريكا خلال لقطة مثيرة (فيديو)

عاد الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا بالذات بشدة خلال الساعات الماضية عن الحارس الشخصي المكلف من قبل إدارة نادي إنترميامي الأمريكي بحراسة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال كل الأوقات، سواء وهو على أرضية الملعب، بأن يبقى متأهبا لاي اقتحام او لحمايته خلال حالات الشغب، أو خلال تنقلاته الاخرى خارج الملعب.

وكانت اللقطة المثيرة خلال لقاء أمس بين إنترميامي ومضيفه لوس أنجلوس ضمن الدوري الأميركي، حيث أذهل ياسين شويكو المتتبعين بسرعته الكبيرة حين قام بالركض وراء مشجع تحرك بسرعة خلال المباراة من أجل لقاء ميسي، لكن الحارس الشخصي أمسك به بشدة قبل أن يصل إلى ميسي، ثم سلمه بعد ذلك إلى مسؤولي الأمن في الملعب.

وياسين شويكو جندي سابق في البحرية الاميركية حيث عمل في أفغانستان والعراق، كما سبق وأن نافس في بطولات العالم للفنون القتالية المختلطة، ويمتلك بنية جسمانية قوية وسرعة فائقة، جعلت التعليقات تركز عليها بشدة في مختلف حسابات التواصل الاجتماعي، خاصة في أمريكا بحسب ما أكدت ذلك قناة "سي إن إن" الأمريكية، حيث باتت لقطة الفيديو وهو يركض بسرعة متداولة على نطاق واسع خلال الساعات الماضية.

يذكر أن رئيس إنترميامي ديفيد بيكهام كان هو من اقترح تعيين ياسين شويكو لحراسة ميسي، حيث يقود فريقا من 50 موظفا في اختصاصات متعددة كلها تشمل توفير أقصى متطلبات الامان والراحة للنجم الأرجنتيني.