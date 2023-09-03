خسارة قاسية لصديق محمد صلاح في الدوري السعودي

أوقف الفتح الانطلاقة القوية للأهلي العائد حديثا الى دوري الاضواء وحرمه من استعادة الصدارة بعد خسارة قاسية بنتيحة 5-1 السبت في ختام المرحلة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم، ليلقن فريق الفتح صديق النجم المصري محمد صلاح، البرازيلي فيرمينيو، والنجم الجزائري رياض محرز، درساً قاسيا في أول خسارة للنجمين القادمين من الجوري الإنجليزي.

وقلب الفتح الطاولة على الاهلي محولا تخلفه بهدف مبكر سجله لاعبه عباس الحسن بالخطأ في مرماه (6) الى فوز بخماسية تناوب على تسجيلها فراس البركان (21 من ركلة جزاء) والأرميني لوكاس زيلارايان (58) والمغربي مراد باتنا (89 من ركلة جزاء و90+3) والجزائري سفيان بن دبكة (90+14).

ولم تكن حال الأهلي أفضل من جاره اتحاد جدة حامل اللقب الذي خسر أمام ضيفه الهلال 3-4 الجمعة في افتتاح المرحلة وتنازل عن الصدارة للأخير، واستغل التعاون تعثر قطبي جدة الاتحاد والاهلي ولحق بالهلال الى الصدارة بفوزه على الوحدة بأربعة أهداف للبرازيلي فلافيو دا سيلفا (10) وسطام حسن الروقي (28) ووليد عبد الوهاب الأحمد (62) والبرازيلي أندري جيروتو (85) مقابل هدف للمغربي فيصل فجر (90 من ركلة جزاء).

وفي مباراة أخرى استعاد الاتفاق ومدربه الانجليزي ستيفن جيرارد توازنه بفوزه على ضمك 3-1 بينها ثنائية لمهاجمه الفرنسي موسى ديمبيليه، كما تابع الشباب بدايته المخيبة ومني بخسارته الثالثة هذا الموسم مقابل تعادلين عندما سقط أمام ضيفه الخليج 1-3.