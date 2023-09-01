مبلغ خيالي وعرض لا يصدق.. محمد صلاح وليفربول يرفضان مليارات اتحاد جدة

يحاول فريق اتحاد جدة السعودي عمل المستحيل من أجل التعاقد مع محمد صلاح، هذا الموسم وقبل أسبوع من غلق باب الانتقالات، حيث ذكرت تقارير صحفية عالمية قريبة من النادي أنه تم رفض عرضا ضخما من نادي اتحاد جدة السعودي، مقابل ضم النجم المصري محمد صلاح.

وتفصيلا ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن نادي ليفربول لم يقبل عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، قدمه له اتحاد جدة للتخلي عن محمد صلاح، كما أكد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، صباح اليوم الجمعة، على استمرار محمد صلاح، وعدم تغيير موقف النادي من بيعه أو وجود نية لذلك.

وذكرت صحيفة سكاي سبورتس، أن الاتحاد السعودي سيقدم عرض بقيمة 200 مليون باوند، الأسبوع المقبل مقابل الحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح، وهو العرض الأخير قبل غلق باب الانتقالات.

وعن المبلغ الذي سيتقاضاه النجم المصري ذكرت حساب إنجليزي أن العرض الذي وصل اللاعب المصري، وتفاصيل العرض من نادي الاتحاد السعودي لمحمد صلاح، سيكون بإجمالي راتب 460-550 مليون يورو، على أن يكون مدة العقدة 4 سنوات ينتهي في 2027 في حال قبله النجم المصري محمد صلاح، وهو ما يعني أن صلاح سيحصل على 2,2 مليار ريال سعودي، ما يقارب من 20 مليار جنيه مصري.



وأكد مصادر صحفية قريبة من النادي أن موقف ليفربول لن يتغير، مشيرا إلى أن النجم المصري ليس للبيع.

ويذكر أن النجم المصري محمد صلاح كام قد وقع عقداً مع ليفربول الموسم الماضي، ويتقاضى حوالي 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا في ليفربول.