آخر محاولات اتحاد جدة لضم محمد صلاح.. مبلغ خيالي للاعب وليفربول

يبدو أن نادي اتحاد جدة السعودي لازال يتمسك بأمل التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، حيث كشفت تقارير صحفية، عن قيام نادي اتحاد جدة، بخطوة جديدة من أجل الحصول على خدمات النجم المصري قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت تقارير صحافية إيطالية وإنجليزية اليوم الأربعاء، أن الاتحاد السعودي أرسل وفدا إلى ليفربول من أجل التعاقد مع محمد صلاح.

وأكدت التقارير أن مسؤولي نادى الاتحاد سيحاولون إقناع ليفربول ومديره الفني يورغن كلوب، بالتخلي عن محمد صلاح، وسيتم زيادة العرض المقدم لشراء النجم المصري، الذي تم إرساله بالفعل (أكثر من 100 مليون دولار) كمحاولة للإقناع.

وأفادت صحيفة "دايلي إكسبريس" الإنجليزية، أن محمد صلاح قد يغادر ليفربول هذا الأسبوع أي قبل الموعد النهائي لإغلاق سوق الانتقالات الصيفية، وسط تقارير تفيد بعرض نادي اتحاد جدة صفقة خيالية لضمه.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه على الرغم من قول المدير الفني لليفربول يورغن كلوب أن النادي السعودي لم يقدم عرضا بشأن صلاح، وأن ناديه سيرفض بالتأكيد أي عروض لكن الوضع قد يتغير هذا الأسبوع.

ونقلت الصحيفة عن المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، جان آج فيورتوفت، قوله على منصة إكس": "صلاح سيغادر النادي (على الأرجح) في الأيام المقبلة، أعلم تماما أنه من المحتمل أن يغادر صلاح ليفربول هذا الأسبوع".

وأضاف: "الأموال المقدمة للاعب والنادي أمر لا يصدق، حقيقة أن فترة الانتقالات في المملكة العربية السعودية تنتهي في 7 سبتمبر، تجعل الأمر أكثر تعقيدا أيضا".

وتابعت الصحيفة أن نادي اتحاد جدة يأمل في انتزاع صلاح من ليفربول قبل الموعد النهائي وأكدت أن النادي على استعداد لتقديم نفس الراتب الذي يتقاضاه كريستيانو رونالدو في نادي النصر لصلاح.