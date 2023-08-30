6 نجوم عجز الهلال عن استقطابهم.. أبرزهم النجم الأرجنتيني ميسي

تغيرت وجهة الهلال السعودي بعد خسارته لقب بطولة الأندية العربية أمام النصر السعودي بهدفين مقابل هدف، وهي المباراة التي تألق فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيله هدفي الفوز للعالمي. واستفز رونالدو الهلاليين بهذا التألق اللافت، فظهر "الزعيم" أكثر جدية عن أي وقت مضى في استقطاب أسماء بارزة في كرة القدم بعد فشل صفقة انتقال الارجنتيني لونيل ميسي، والذي فضل اللعب في الدوري الأمريكي، فنجحت إدارة الهلال في ضم النجم البرازيلي نيمار، والحارس المغربي ياسين بونو، كأسماء بارزة يُمكن أن تكسر شوكة "الدون".

وكان الهلال مسار اهتمام من جانب الإعلامي العالمي خلال الانتقالات الصيفية بعدما دخل في مفاوضات مع نجوم بارزين لم يُكتب النجاح لهم في الأخير، حتى جاءت الانفراجة مع نيمار وياسين بونو. وتستعرض "الإمارات اليوم"، أبرز ستة أسماء فاوضها الهلال السعودي في السابق، دون أن تتمكن إدارته في اقناع هؤلاء النجوم بارتداء القميص الأزرق.

1- ميسي

سعى الهلال إلى رد الضربة القوية من النصر بعد ضم رونالدو، بالتعاقد مع الأرجنتيني ميسي، والذي لم يجدد تعاقده بعد مع سان جيرمان الفرنسي، اذ عرض الهلال على ميسي، راتبا قيمته 400 مليون يورو سنويًا، بحسب تأكيدات وسائل الاعلام، ولكن الصفقة فشلت بعد أن طلب وكيل أعمال النجم الارجنتيني تقاضي 600 مليون يورو سنويًا.

2- مبابي

تحرك الهلال نحو النجم الفرنسي مبابي، للتفاوض معه، فقدم له عرضا هو الأعلى في تاريخ كرة القدم بحصوله على 200 مليون يورو سنويًا، بالإضافة لإغراء النجم الفرنسي بعقود إعلانية وتجارية، واستغلال حقوق الصورة، بقيمة تصل إلى 500 مليون يورو، فيما خرجت تقارير إعلامية تؤكد أن عرض الهلال وصل إلى مليار يورو، ولكن اللاعب رفض كل هذه الاغراءات وفضل البقاء في باريس.

3- مودريتش

اتجهت أنظار الهلال للتعاقد مع لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب كرواتيا، لوكا مودريتش، لتعويض قرار ميسي الذهاب إلى إنتر ميامي الأميركي.

وقدم الهلاليون عقداً بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني، لأفضل لاعب بالعالم عام 2018، ورغم أن مودريتش وصل سن الـ37، إلا أنه ظل لاعباً محورياً في الفريق الملكي، اذ خاض معه الموسم الماضي 52 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 6 أهداف وصنع مثلها. ولكن إدارة ريال مدريد اتفقت مع اللاعب على الاستمرار لموسم آخر.

4- برناردو سيلفا

سعى الهلال للتعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا، أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي. وكان النادي السعودي مستعد لدفع 70 مليون يورو مقابل توقيع العقد مع سيلفا، إلا أن سيتي طلب 100 مليون يورو للموافقة على البيع للهلال أو أي ناد آخر. وقالت صحيفة (as)، وقتها ان عقد سيلفا مع السعوديين سيكون بحدود 220 مليون يورو، بخلاف ما سيحصل عليه النادي الإنجليزي، والذي أبقى على اللاعب بعدما رفض الهلال دفع هذا المبلغ.

5- يوسف النصيري

وضعت إدارة الهلال الدولي المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني كأبرز الأسماء للتعاقد معها، خاصة وأنه يعتبر أحد أبرز المهاجمين حاليًا في الدوري الإسباني، والذي نجح في حصد لقب الدوري الأوروبي مع إشبيلية في مناسبتين والسوبر الأوروبي في عام 2020، وأسهم في وصول المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022. وزاحم الهلال نادي يوفنتوس الإيطالي، الذي رغب هو الأخر في الحصول على خدمات اللاعب المغربي، الا أن إدارة الهلال غيرت وجهتها بالتعاقد مع مهاجم فولهام، الصربي ميتروفيتش، مقابل 46 مليون جنيه إسترليني.

6- جواو فيكلس

لاح في الأفق أن نجم كرة القدم، البرتغالي جواو فيليكس كان قريبا للغاية من الانضمام إلى الهلال، بعد تقارير جديدة ألمحت إلى تعثر انضمامه الذي كان مرتقبا إلى برشلونة الإسباني. وقدم الهلال عرضًا رسميًّا لضمّ اللاعب مقابل مبلغ قيمته 22 مليون يورو لنادي اتليتكو مدريد لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى راتب اللاعب. ومنح جواو فيلكس نادي الهلال الضوء الأخضر لتحديد موعد الكشف الطبي وانهاء إجراءات التعاقد، الا أن ضم البرازيلي نيمار، جعل الهلال يتراجع عن اكمال الصفقة.