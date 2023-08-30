سحب قرعة النسخة الأولى من "دوري إفريقيا" السبت في القاهرة

تُسحب قرعة النسخة الأولى من دوري إفريقيا لكرة القدم التي تجمع ثمانية أندية نخبوية من ثلاث مناطق إقليمية السبت في القاهرة (16,00 ت غ)، حسب ما أعلن الاتحاد القاري. وقال الاتحاد الإفريقي (كاف) ان هذه البطولة الجديدة التي سيطلق عليها اسم دوري إفريقيا لكرة القدم African Football League هي "شراكة" بينه وبين الاتحاد الدولي (فيفا).

ويمثل أندية منطقة الشمال في النسخة الأولى الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي، فيما يمثل المنطقة الوسطى الغربية كل من إنييمبا النيجيري وتي بي مازيمبي الكونغولي الديموقراطي. كما يمثل منطقة الجنوب الشرقي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، أتلتيكو بتروليوس لواندا الأنغولي وسيمبا التنزاني. تبدأ المنافسات في الدور ربع النهائي بمباراتي ذهاب وإياب، يليه نصف النهائي والنهائي. وتقام البطولة على مدار أربعة أسابيع بدءاً من 20 أكتوبر في دار السلام، تنزانيا. يقام نصف النهائي بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر، ومباراتا النهائي في 5 و11 نوفمبر.

وبدلاً من نسخة تضمّ 24 نادياً تم الترويج لها سابقاً تحت اسم الدوري السوبر الإفريقي، تشارك ثمانية أندية في البطولة الجديدة تخوض بينها 14 مباراة.

ولم يكشف الاتحاد القاري عن جوائز البطولة، علماً ان رئيسه الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي قال العام الماضي في تنزانيا ان الفائز في الدوري السوبر سيحصد 11.5 مليون دولار أميركي.