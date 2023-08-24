محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الاتحاد السعودي في صفقة تاريخية

ذكرت العديد من المصادر الإعلامية البريطانية اليوم، إلى جانب شبكة (بي إن سبورت) أن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وافق على الانتقال إلى نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم. وأضافت أن حسم الصفقة يتوقف على الاتفاق مع ليفربول. وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن الاتحاد قدم عرضا ضخما للحصول على خدمات قائد مصر البالغ عمره 31 عاما.

وكشف موقع "فوتبل ترانسفرز" أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 300 مليون يورو، منها 100 مليون يورو معروضة على نادي ليفربول للموافقة على رحيل محمد صلاح.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتيك" أن الاتحاد جدد اهتمامه بخدمات صلاح، لكنها قالت إن مستقبل الصفقة بلا ملامح واضحة حتى الآن. وانضم صلاح إلى ليفربول قادما من روما عام 2017 وقاد الفريق للفوز بعدة ألقاب أبرزها تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في الحقبة الجديدة ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وفاز صلاح، الذي سجل 187 هدفا في أكثر من 300 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات، بجائزة أفضل لاعب في الموسم من رابطة اللاعبين المحترفين موسمي 2017-2018 و2021-2022. ويمتد عقد صلاح مع ليفربول حتى 2025 بعدما مدد تعاقده الصيف الماضي مقابل 350 ألف جنيه إسترليني (442.25 ألف دولار) في الأسبوع ليحصل على أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي.