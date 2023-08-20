إسبانيا تفوز على إنجلترا وتتوج بلقب مونديال السيدات

توج المنتخب الإسباني بلقب بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات بفوزه الثمين 1 / صفر على نظيره الإنجليزي اليوم في المباراة النهائية للبطولة، التي أسدل الستار عليها في أستراليا ونيوزيلندا. على استاد "أستراليا" في مدينة سيدني، حسم المنتخب الإسباني المباراة بهدف نظيف سجلته أولجا كارمونا في الدقيقة 29، وأهدرت زميلتها جينيفر هيرموسو ضربة جزاء في الدقيقة 70. وانضم المنتخب الإسباني إلى السجل الذهبي لمونديال السيدات، وأصبح خامس منتخب يتوج بلقب البطولة على مدار تاريخها.

وفشل المنتخب الإنجليزي في إضافة اللقب العالمي إلى لقبه القاري بعد الفوز في منتصف العام الماضي بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2022) .

وعادل المنتخب الإسباني إنجاز نظيره للرجال، والذي توج بلقب كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

وجاء تتويج المنتخب الإسباني باللقب العالمي في مشاركته الثالثة فقط بمونديال السيدات، علما بأن أفضل نتيجة سابقة له في البطولة كانت بلوغه دور الستة عشر في نسخة 2019 بفرنسا. وكان المنتخب الإسباني هو الأفضل والأكثر خطورة في مباراة اليوم، وثأر الفريق لهزيمته أمام المنتخب الإنجليزي 1 / 2 في دور الثمانية ليورو 2022.

وخاض كل من الفريقين المباراة النهائية للمونديال للمرة الأولى، ولكن الهولندية سارينا فيجمان مدربة المنتخب الإنجليزي خسرت اليوم نهائي المونديال للنسخة الثانية على التوالي، حيث كانت مدربة للمنتخب الهولندي الذي خسر نهائي نسخة 2019 أمام المنتخب الأمريكي. وكانت فيجمان قادت المنتخب الهولندي للفوز بلقب يورو 2017 ثم قادت المنتخب الإنجليزي للفوز باللقب الأوروبي في 2022.