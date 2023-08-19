لبنان يفوز على مصر في افتتاح «الأسبوع الدولي لكرة السلة» بأبوظبي

انطلق الأسبوع الدولي لكرة السلة بأبوظبي أول من أمس، حيث حقق المنتخب اللبناني الفوز على المنتخب المصري بنتيجة 70 نقطة، مقابل 64، خلال مباراة جمعتهما في (الاتحاد أرينا). ويقام الأسبوع الدولي قبيل أيام من انطلاق كأس العالم لكرة السلة في شرق آسيا، ويقدم ست مباريات دولية بمشاركة عدد من أبرز المنتخبات الوطنية العالمية للرجال. وشهدت المباراة تميز اللاعب اللبناني وائل عرقجي، الذي تمكن من قيادة فريقه للفوز، رغم عودته مؤخراً من الإصابة. ونجح عرقجي في تسجيل 18 نقطة، ليصبح اللاعب الأكثر تسجيلاً للنقاط في المباراة، متفوقاً بنقطة واحدة على زميله عمري سبيلمان. وتشهد مباريات اليوم لقاء المنتخب الألماني مع نظيره اليوناني. أما يوم الأحد فيمثل فرصة لمشاهدة المنتخب الأميركي في مواجهة المنتخب الألماني. ومن المقرر أن تتجه المنتخبات الستة إلى بطولة كأس العالم المقامة في كل من إندونيسيا واليابان والفلبين 25 الجاري.