الاتحاد الآسيوي يزيد الجوائز المالية لبطولات الأندية.. 12 مليون دولار للبطل فقط

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين تجديد بطولاته القارية للأندية اعتبارا من العام المقبل وزيادة الجوائز المالية وإطلاق دوري أبطال للسيدات.

واعتبارا من سبتمبر أيلول 2024، ستنافس أبرز 24 فريقا من أنحاء القارة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة المستحدثة على أن يحصل الفائز على 12 مليون دولار، ثلاثة أمثال الجائزة المالية التي حصل عليها أبطال النسخ الماضية.

والبطولة هي الأعلى في نظام من ثلاثة مستويات يستبدل الصيغة الحالية التي تنافس فيها الأندية في دوري الأبطال أو كأس الاتحاد الآسيوي.

وتشارك في البطولات الجديدة 76 فريقا من أنحاء آسيا، بينها 32 فريقا تنافس في دوري أبطال آسيا 2 بينما تضم بطولة المستوى الثالث التي تحمل اسم كأس التحدي الآسيوي 20 فريقا.

وقال سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد «اليوم يبدأ الاتحاد الاسيوي حقبة تاريخية جديدة بهذه المبادرات التي تتطلع للمستقبل في مسابقات الأندية الآسيوية لكرة القدم للرجال والسيدات».

وأضاف «أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طموحاته في أن تواصل فرقنا ولاعبونا التألق في البطولات العالمية، وهذا الطموح يستند بشكل أساسي على تعهدنا في مواصلة الاستثمار ببطولاتنا».

ولم يكشف الاتحاد تفاصيل بشأن دوري أبطال آسيا للسيدات، بينها موعد انطلاقها وجوائزها المالية وعدد الفرق المشاركة.