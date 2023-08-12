مونديال السيدات: أستراليا تهزم فرنسا وتبلغ نصف النهائي للمرة الأولى

بلغت أستراليا المضيفة نصف نهائي كأس العالم للسيدات في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخها، بفوزها على فرنسا بركلات ترجيح دراماتيكية 7-6، بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف اليوم في بريزبين. وأهدرت الفرنسيات أربع ركلات ترجيحية مقابل ثلاث لأستراليا التي تلاقي في نصف النهائي الفائز بين إنكلترا وكولومبيا، في مباراة تقام لاحقاً في سيدني. وسجّلت كورتني فاين الركلة الأخيرة، لتبقي على حلم "ماتيلداس" باحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخهن وعلى أرضهن.

وكانت حارسة مرماها ماكنزي أرنولد قادرة على حسم الحصة، لكن تسديدتها ارتدت من القائم، وسط شد أعصاب رهيب على خط الملعب والمدرجات التي غصّت بأكثر من 49 ألف متفرّج. لكنها صدّت لاحقاً كرة كنزة دالي مرتين، بعد ان تدخل حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) وضبط قدميها تتحركان على الخط قبل تنفيذ الفرنسية.

في المقابل، دفع الفرنسي هيرفيه رونار، مدرب منتخب السعودية للرجال في مونديال قطر 2022، بالحارسة سولين دوران للوقوف بين الخشبات في الركلات الترجيحية. وكان المنتخب الفرنسي يطمح لبلوغ نصف الهائي للمرة الثانية، بعد الخسارة في المربع الأخير عام 2011. وكانت إسبانيا أول المتأهلين إلى نصف النهائي، بفوزها الجمعة على هولندا 2-1 بعد التمديد، وتلاقي السويد التي واصلت نتائجها الرائعة واطاحت اليابان بطلة 2011 بنتيجة 2-1.

وفي مباراة ثانية بلغت إنكلترا، بطلة أوروبا، نصف النهائي بفوزها على كولومبيا 2-1 في سيدني، فضربت موعدا مع أستراليا صاحبة الأرض. ووضعت ليسي سانتوس المنتخب الأميركي الجنوبي في المقدمة قبل استراحة الشوطين (44)، لكن "اللبؤات" قلبن النتيجة بهدفين حملا توقيع لورين هيمب (45+7) وأليسيا روسّو (63).