فابينيو لن يشارك مع اتحاد جدة في البطولة العربية.. وموقف طارق حامد

قال مدرب الاتحاد السعودي نونو إسبريتو سانتو، إن الوافد الجديد فابينيو لن يتمكن من المشاركة في البطولة العربية للأندية لكرة القدم، في الوقت الذي أثنى فيه على لاعب الوسط المصري طارق حامد الذي خضع لجراحة في الوجه.

وأعلن حامل لقب دوري المحترفين السعودي التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي فابينيو لمدة ثلاث سنوات. ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام ذكرت سابقاً أن قيمة انتقال فابينيو إلى الاتحاد ستبلغ 40 مليون جنيه إسترليني (51.43 مليون دولار).

وقال سانتو في مؤتمر صحفي عشية مواجهة الشرطة العراقي في ختام منافسات المجموعة الأولى من البطولة: "البرازيلي فابينيو الوافد الجديد لصفوف الفريق غير مسجل في كشوفات الفريق في بطولة كأس الملك سلمان للأندية".

كما أبدى المدرب البرتغالي أسفه للإصابة التي تعرض لها حامد في الوجه خلال انتصار بطل السعودية 1-0 على الصفاقسي التونسي في البطولة يوم الأحد وخضع على إثرها لجراحة.

وأصيب لاعب منتخب مصر البالغ عمره 34 عاماً في الوجه أثناء سقوطه أرضاً في لقطة تسببت في طرد حسين علي لاعب الصفاقسي قبل الاستراحة بخمس دقائق.

وذكرت تقارير أن التعاقد مع فابينيو قد يهدد بقاء لاعب الزمالك السابق مع الفريق السعودي.

وقال سانتو: "إصابة طارق حامد كانت مؤسفة للغاية لكننا سننتظر حتى يتعافى تماما بعد إجراء العملية الجراحية وهو لاعب استثنائي في الفريق".

وأضاف المدرب أنه سيتخذ خلال تدريب اليوم قراره بشأن مشاركة نغولو كانتي في مواجهة الغد.

ويتصدر الاتحاد مجموعته الأولى بست نقاط من انتصارين، بفارق نقطتين عن الشرطة صاحب المركز الثاني، بينما يحتل الترجي المركز الثالث بنقطة واحدة ويتذيل الصفاقسي المجموعة دون نقاط، ليتأكد خروجه من المسابقة قبل مواجهة الفريقين التونسيين في الجولة الثالثة من دور المجموعات.