تعرف على الشرط الوحيد لـ "مبابي" لقبول عرض الهلال السعودي

تسعى إدارة نادي الهلال السعودي، للتعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، إلا أن العرض الضخم الذي قدمه "الزعيم" ووافق عليه النادي الباريسي اصطدم برغبة مبابي اللعب في صفوف ريال مدريد، أو الموافقة على الشروط التي حددها لقبول العرض السعودي.

وأشار الإعلامي الرياضي عبد الرحمن أباعود، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن: "مبابي لا يزال منفتحاً على عرض الهلال، شريطة أن يكون لموسم واحد"، موضحاً، أن: "الفرنسي رفض ما تقدم له فريق استقطب نجوماً بعقود لموسمين وهو ما رفضه اللاعب"، مضيفاً، أن: "اللاعب لا يمانع (حتى الآن) خوض التجربة بالمزايا المالية المقدمة له، وإنما لموسم وحيد فقط".

وأختتم أباعود بقوله أن: "النجم الفرنسي لا يزال متاحاً متى ما وافقوا على شرطه".

ويذكر أن إدارة نادي باريس سان جيرمان، تطمح للحصول على عوائد مالية ضخمة جراء صفقة انتقال مبابي من النادي الباريسي، خاصة وأن عقده ينتهي في صيف 2024.