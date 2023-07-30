المغرب ملوك الكرة العربية رجال وسيدات.. انتصار تاريخي في المونديال

عزز منتخب المغرب آماله في التأهل إلى الدور الـ16 من كأس العالم للسيدات 2023، بفوزه اليوم الأحد، على نظيره الكوري الجنوبي 1-0.

وكان هدف المغربية ابتسام جرايدي في الدقيقة 6، كفيلاً لضمان النقاط الثلاث لمنتخب الـ"لبؤات".

وسار الفريق على خطة منتخب الرجال الذي حقق إنجازاً أسطورياً في مونديال 2022 عندكا حصل على المركز الرابع كأفضل إنجاز عربي في تاريخ كأس العالم.

حصد المنتخب المغربي أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، وهي أول ثلاث نقاط له في تاريخ مونديال السيدات، الذي يشارك فيه للمرة الأولى في التاريخ.

ومني منتخب كوريا الجنوبية بالهزيمة الثانية على التوالي ليظل بلا رصيد من النقاط.

وحسم المنتخب المغربي المباراة لصالحه بهدف مبكر للغاية سجلته ابتسام جرايدي في الدقيقة السادسة ليصبح الهدف الأول أيضاً للمغرب في تاريخ مونديال السيدات.