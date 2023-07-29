غوارديولا بعد انتقال محرز للأهلي: السعودية «غيرت» سوق الانتقالات

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي اليوم السبت إن السعودية غيرت شكل سوق الانتقالات في إطار سعيها «لتأسيس دوري قوي» بعد انتقال الجناح الجزائري رياض محرز من بطل إنجلترا إلى الأهلي السعودي.

وانضم محرز، الذي أحرز 78 هدفا وصنع 59 هدفا في فترته المليئة بالألقاب مع سيتي، إلى الفريق العائد إلى دوري المحترفين السعودي أمس الجمعة.

وقدرت وسائل إعلام الصفقة بنحو 35 مليون يورو (38.55 مليون دولار) بالإضافة إلى خمسة ملايين مكافآت.

وأجاب غوارديولا عند سؤاله عما إذا كان يرغب في بقاء محرز مع سيتي «بالتأكيد. استمتعت بالعمل معه. وعلاقتنا كانت استثنائية».

وأضاف «السعودية غيرت شكل سوق الانتقالات. قبل عدة أشهر كان كريستيانو (رونالدو) هو الوحيد الذي انتقل، ولم يتخيل أحد أن يرحل هذا العدد من اللاعبين البارزين إلى السعودية.»أعتقد أنه سينتقل المزيد من اللاعبين في المستقبل، وهذا ما يجب على الأندية إدراكه. رياض تلقى عرضا خياليا ولهذا السبب لم نستطع أن نطلب منه رفضه«.

وأصبح الدوري السعودي جاذبا للعديد من اللاعبين منذ انتقال رونالدو إلى النصر في يناير كانون الثاني، حيث انضم كريم بنزيمة، الفائز بالكرة الذهبية، إلى الاتحاد بطل الدوري، وجوردان هندرسون قائد ليفربول إلى الاتفاق.

وقال غوارديولا»(السعودية) تريد تأسيس بطولة دوري قوي، وحتى الآن ناجحة في ذلك«.

وتابع»في الوقت الحالي، لا نعلم إلى متى يمكن (للسعودية) الحفاظ على ذلك لكن الشعور أن الأمر سيستمر لفترة. اللاعبون يريدون خوض هذه التجربة للعب في هذا الدوري، وهم قادرون على ذلك".

ويستهل سيتي الموسم الجديد بمواجهة أرسنال على لقب درع المجتمع في السادس من أغسطس.