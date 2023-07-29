بيان توضيحي من بايرن ميونخ حول ماني.. يتفاوض مع فريق آخر

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن لاعبه السنغالي ساديو ماني يجري مفاوضات للانتقال إلى فريق آخر، وذلك بعد قضاء عام واحد ضمن صفوف الفريق البافاري.

وغاب ساديو ماني عن قائمة بايرن ميونخ في مباراته الودية أمام كاواساكي فرونتال الياباني في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم السبت.

وذكر نادي بايرن ميونخ على تويتر قبل بدء المباراة: "يجري ساديو ماني محادثات بشأن الرحيل المحتمل، لذلك يغيب عن قائمة الفريق اليوم".

وارتبط اسم ماني بإمكانية الانضمام للنصر السعودي، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتردد أن وكيل أعمال ماني سيصل إلى طوكيو اليوم السبت، لإتمام التفاصيل، وذكرت قناة "كانال بلس" الفرنسية أن اللاعب قد يخضع للفحص الطبي في دبي غداً الأحد، وهو ما يعني رحيله عن معسكر الفريق في طوكيو.

كذلك تردد أن اللاعب سيرحل مقابل نحو 30 مليون يورو (2ر33 مليون دولار).

وكان ساديو ماني انضم إلى بايرن ميونخ في العام الماضي قادماً من ليفربول الإنجليزي لكنه لم يحقق التوقعات كما دخل في مشادة مع زميله ليروي ساني في غرفة تغيير ملابس الفريق قبل أشهر.

وأخطر مسؤولو النادي البافاري ماني بأنه خارج حسابات الفريق للموسم المقبل.