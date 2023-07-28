الضحية الأولى في البطولة العربية.. استقالة البدري من الصفاقسي

أعلن الصفاقسي التونسي استقالة المدرب المصري حسام البدري بعد الخسارة بهدف دون رد أمام الشرطة العراقي في مستهل مشواره في البطولة العربية للأندية لكرة القدم المقامة في السعودية.

وقال الصفاقسي إن البدري "وجه الشكر لمجلس الإدارة وقام بتسليم استقالته من منصبه على رأس الإطار الفني للفريق الأول".

وأضاف في بيان "نتقدم للبدري بجزيل الشكر على مجهوداته المبذولة منذ قدومه ونتمنى له التوفيق في قادم مسيرته المهنية".

وسجل علاء عبد الزهرة هدفاً من ركلة جزاء ليقود الشرطة العراقي للفوز 1-0 على عشرة لاعبين من الصفاقسي الخميس.

وقال جوهر العذار رئيس النادي الصفاقسي في مقطع فيديو مصور على صفحة النادي على فيس بوك في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة إن "أنيس الجربي المدرب المساعد سيتولى قيادة الفريق حتى نهاية مباريات الفريق في البطولة العربية".

وانضم الجربي للجهاز الفني للصفاقسي منتصف الشهر الحالي ضمن الفريق المساعد للبدري.

وعمل الجربي مدرباً مساعداً في الصفاقسي موسم 2016-2017 قبل تدريب الملعب القابسي موسم 2019-2020 ثم الانتقال للسعودية حيث خاض عدداً من التجارب في الدرجتين الأولى والثانية.

ويلتقي الصفاقسي مع الاتحاد السعودي يوم الإثنين المقبل في مباراته الثانية بالبطولة العربية للأندية قبل أن يواجه منافسه المحلي الترجي في الثاني من أغسطس المقبل.

وفي وقت سابق هذا الشهر، ألمح البدري إلى رغبته في العودة للدوري المصري بعد قيادة الصفاقسي للتأهل لدور المجموعات بالبطولة العربية.

وتحدثت تقارير عن وجود خلافات بين البدري ومجلس الإدارة.

وقال البدري في تصريحات لمحطة (أون تايم سبورتس) وقتها "أكن الاحترام للصفاقسي لكن هناك اختلافات في كثير من الأمور".

وأضاف "واجهنا صعوبات في إعادة هيكلة الفريق حتى أصبحنا نحقق نتائج جيدة وفزنا على معظم الفرق الكبرى في الدوري.

"تحدثت مع الإدارة عن تنفيذ وعود تدعيم التشكيلة بصفقات قبل البطولة العربية، لكن دور المجموعات سينطلق يوم 27.

"تلقيت عروضاً من مصر ولدي رغبة في العودة للدوري المصري لكن تركيزي حالياً مع الصفاقسي، بعد الثالث من أغسطس (مع انتهاء البطولة العربية) غالباً سأعود لمصر".

وحقق البدري (63 عاماً) أكبر نجاحاته مع الأهلي إذ فاز معه بالدوري المصري ثلاث مرات وبدوري أبطال أفريقيا في 2012 خلال ثلاث فترات.

وأقيل من تدريب منتخب مصر في 2021 بعد تعرضه لانتقادات لتواضع الأداء رغم أنه لم يخسر أي مباراة منذ تولي المنصب في 2019.

وكانت تجربته السابقة مع وفاق سطيف الجزائري لكنه رحل بسبب معاناة مالية للنادي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ودرب أيضاً المريخ السوداني وقاده لإحراز لقب الدوري المحلي في 2011 كما قاد أهلي طرابلس الليبي في 2013.