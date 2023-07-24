أعلى رواتب 10 مدربين في 2023

نشرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية تصنيفاً لأعلى المدربين أجراً للعام الحالي، وتصدر دييغو سيميوني مدرب نادي "أتلتيكو مدريد" الإسباني قائمة المدربين الأعلى أجراً في العالم لعام 2023، براتب بلغ 33 مليون يورو. وتلاه في القائمة بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي براتب بلغ 23 مليونا، ويتضمن التصنيف التالي

34

دييغو سيميوني

أتلتيكو مدريد الأسباني

22.4

بيب جوارديولا

مانشستر سيتي الإنجليزي

17.8

يورجن كلوب

ليفربول الإنجليزي

12

توماس توخيل

بايرين ميونخ الألماني

12

ماسيميليانو أليجري

يوفنتوس الإيطالي

11.5

ماوريسيو بوكيتينو

تشيلسي الإنجليزي

11

كارلو أنشلوتي

ريال مدريد الأسباني

10.6

إريك تين هاج

مانشستر يونايتد الإنجليزي

9.2

جوزيه مورينيو

روما الإيطالي

8

لويس إنريكي

باريس سان جيرمان الفرنسي