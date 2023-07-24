إيمان سعود وإيلودي نقاش تجذبان الأنظار في مونديال السيدات

أطلقت شركة أديداس حملتها الجديدة للاحتفال بكأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023، الحملة مكرّسة لأيقونات الجيل الجديد إيمان سعود وإيلودي نقاش، وتسعى لجذب انتباهٍ عالميٍّ أكثر للعبة وإلهام النساء الشابات والفتيات للسير على خطاهن.

وتهدف هذه الحملة التي تعد الأكثر تأثيرًا في كأس العالم للسيدات حتى تاريخه، تجمع العلامة التجارية عائلتها العالمية من أساطير كرة القدم وداعمي لعبة السيدات. عبر سلسلة من الأفلام السريعة الإيقاع، تستقبل الحملة مجموعةً من النجوم البارزين مثل ديفيد بيكهام، ليون غوريزكا، وإيان رايت، والممثلة وعاشقة كرة القدم جينا أورتيغا، بالإضافة إلى بطل كأس العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي. يجتمعون للاحتفال بالمهارات التي تشتهر بها كل من سعود ونقاش، بدءًا من الرؤية وسرعة التدخل حتى القوة والإبداع والدقة.

تعدّ الأفلام جزءًا من فكرة إبداعية جديدة من أديداس للبطولة القادمة. حيث يهدف فيلم "العبوا حتى تخطفوا أنظار الجميع" إلى تسليط الضوء على أفضل لاعبات كرة القدم في العالم اللواتي يستحقن الاهتمام والدعم العالمي بفضل مهاراتهن المذهلة وشغفهن باللعبة.

في شوارع المغرب، تأسر إيمان سعود وإيلودي نقّاش جماهيرهما بمباراة مثيرة ، حيث تمرّران الكرة بينهما بسلاسة. تنتقل مهاراتهما الاستثنائية،التي أبرزتها أحذية X CRAZYFAST BOOTS الجديدة، بسهولة من الشوارع إلى الملعب. تعكس حركات سعود ونقاش السلسة في الشوارع أداءهما على أرض الملعب، حيث تستعرضان موهبتهما التي لا مثيل لها والتي ازدهرت في مسقط رأسهما.

بينما تتجول سعود ونقاش في الشوارع، يلفت عرضهما المذهل انتباه عز الدين أوناحي. حيث يشاهد في دهشة غير قادر على فهم القدرات الرائعة التي تمتلكها هتان اللاعبتان. حيث تقوم نقاش بتسديدة رائعة، وتضرب الكرة بقوة ودقة، وتسدد بسلاسة تهز عمق شباك المرمى أو السجادة التي تمثل المرمى، وتمزقها الكرة بقوة تجعل أوناحي عاجزًا عن الكلام تمامًا.

قالت إيمان سعود، متحدثًة عن مشاركتها في الحملة : "لقد قطعت كرة القدم النسائية شوطًا طويلاً حيث تلاقي اللعبة اليوم الدعم الذي تستحقه، لكن لا يزال هناك المزيد من التقدم الذي يتعين إحرازه. البطولات مثل كأس العالم هي فرص لرفع الوعي وإلهام الشابات لاحتضان هذه الرياضة. بصفتي جزءًا من عائلة adidas وهذه الحملة ، أشعر بالفخر. فهي تعرض بشكل واضح إثارة كرة القدم وكيف يمكن لأي شخص الاستمتاع بها في أي مكان وفي أي وقت ".