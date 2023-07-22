رقم تاريخي أسطوري بانتظار محمد صلاح في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي

يستعد محمد صلاح لخوض موسمه التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز، والساعي خلاله لكتابة فصل جديد في الأرقام القياسية في مسيرته، بعد تواجده لثمانية مواسم سابقة بقميصي تشيلسي وليفربول.

ويحتل محمد صلاح مع نهاية الموسم الماضي، المركز الـ 14 في قائمة أفضل الهدافين بتاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 139 هدفاً سجلها خلال مشاركته في 231 مباراة، كما فاز بالحذاء الذهبي في ثلاثة مناسبة، وصنع لزملائه 60 هدفاً.

ويتوقع لصلاح في حال حفاظه في دوري 2023-2024 على معدله التهديفي البالغ 22.6 هدفاً بالموسم الواحد، اقتحامه قائمة أفضل 10 هدافين بتاريخ الدوري الإنجليزي، متجاوزاً كل من الهولندي روبرن فان بيرسي صاحب 144 هدف، والإنجليزي تيدي شيرنغهام (146 هدف)، ومواطنيه ليس فرديناند صاحب 149 هدفاً، ومايكل أوين 150 هدف، واقتراب "الفرعون" المصري من المركزين الثامن والتاسع الذي يحتلهما الإنجليزيين جيرمان ديفو (163 هدف)، وروبي فولر (162 هدف).

ويذكر أن أسطورة الكرة الإنجليزية آلان شيرر، يتزعم صدارة الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بإجمالي 260 هدفاً حققها شيرر على مدار 441 مباراة، فيما يحتل النجم الحالي هاري كين المرتبة الثانية برصيد 210 أهداف من 320 مباراة، متفوقاً على أسطورة مانشستر يونايتد واين روني صاحب 208 هدف في 492 مباراة.

وإليكم تالياً، ترتيب المراكز الـ 10 الأولى في قائمة الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي:

1ـ آلان شيرر: 260 هدف

2ـ هاري كين: 213 هدف

3ـ وأين روني: 208 هدف

4ـ أندي كول: 187 هدف

5ـ سيرجيو أغويرو: 184 هدف

6ـ فرانك لامبارد: 177 هدف

7ـ تيري هنري: 176 هدف

8ـ جيرمان ديفو: 163 هدف

9-روبي فولر: 162 هدف

10- مايكل أوين: 150 هدف