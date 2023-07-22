10 نجوم تتلألأ في سماء الدوري السعودي

تواصلت الصفقات الكبيرة في الدوري السعودي لكرة القدم وآخرها انضمام الدولي الجزائري رياض محرز إلى صفوف الأهلي السعودي قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي ليلتحق بذلك بكوكبة من النجوم العالمية التي ستكون محط أنظار عشاق الدوري السعودي القدامى والجدد الذين سيضيفون المسابقة السعودية ضمن مسيرتهم المظفرة بالإنجازات والألقاب العالمية.

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