الأهلي يطلب 5 ملايين دولار للاستغناء عن محمد الشناوي.. بديله زمالكاوي مفاجأة

أكدت وسائل إعلام مصرية أن نادي النصر السعودي اقترب من ضم نجم الأهلي والمنتخب المصري محمد الشناوي.

وكشف الإعلامي سيف زاهر، عن مصير محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر إلى الدوري السعودي، بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف: الأهلي حدد 5 ملايين دولار، سعر مبدئي لرحيل محمد الشناوي عن الفريق، في حال تلقيه عرضًا سعوديًا بشكل رسمي.

وأشار إلى أن نادي النصر ينوي تعزيز مركز حراسة المرمى، لخلافة قائده وليد عبدالله، وأن الشناوي هو الأقرب للانضمام للنصر.

في المقابل يتجه الأهلي في حال رحيل الشناوي نحو السعودية، فإن حارس البنك الأهلي أبو جبل "غاباسكي" هو الأقرب لخلافته في "القلعة الحمراء"، ليقترب الفريق منضم لاعب زمالكاوي آخر بعد أيام قليلة من ضم إمام عاشور.

وأوضح مسؤولو الأهلي تحدثوا مع كولر، (مدرب الأهلي)، وأكدوا له أن محمد الشناوي، احتمال أن يكون لديه عرضًا من الدوري السعودي، وهو يرغب الرحيل، لأنه قدم كل ما لديه للنادي الأهلي، وضحى أكثر من مرة بالعروض”، مضيفًا: “رد كولر، كان (أنا لن أكون أقل تقديرًا منكم لـ محمد الشناوي)”.

وأتم: “كولر، وافق على رحيل محمد الشناوي، حال تلقيه عرضًا رسميًا من الدوري السعودي، في لديه ثقة في الحراس الموجودين مع الفريق”.