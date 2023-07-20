تغريدة لمحمد صلاح تشعل حماس جمهوري الاتحاد والهلال السعوديين

تسببت تغريدة للدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، في إشعال حماسة جماهير ناديي الاتحاد والهلال السعوديين، في محاولة لإقناع "الفرعون" الانتقال للدوري السعودي.

ووجه صلاح عبر تغريدة في حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، تهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة السنة الهجرية الجديدة لعام 1445، لتستغل جماهير الاتحاد والهلال الفرصة عبر هذه التغريدة، لمطالبة الدولي المصري بالانتقال إلى فريقهما في ظل التعاقدات التي تبرمها حالياً الأندية السعودية مع أفضل لاعبي العالم، ضمن استراتيجية التحول لأن يصبح الدوري السعودي بين أهم 10 بطولات دوري في العالم.

وطالب جمهور الاتحاد من صلاح القدوم إلى حامل لقب دوري المحترفين السعودي، ومزاملة الفرنسي كريم بنزيما في قيادة الخط الهجومي لبطل السعودية.

وفي السياق ذاته، كتب أحد المتابعين: "تعال للاتحاد"، قبل أن يضيف أخر وضع صورة لبنزيما: "تعال مع بنزيما يا فخر العرب".

بدوره كتب مشجع هلالي في تعليقه على تغريدة صلاح بقوله: "مو صلاح، إلا تريد القدوم إلى الهلال، أترك الإنجليز"، ليضيف أخر: "تعال إلى الهلال وبس".