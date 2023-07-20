عمومية الاتحاد العربي لرياضات "أصحاب الهمم" بضيافة الإمارات الجمعة

تستضيف مدينة العين، يوم غدٍ الجمعة، أعمال الجمعية العمومية واجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي لرياضات "أصحاب الهمم"، لبحث أفضل السبل التطويرية التي ترقي بتطلعات رياضي هذه الفئة المجتمعية.

ويرأس الاجتماع، رئيس الاتحاد العربي لرياضات أصحاب الهمم، ورئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة البارالمبية، إيهاب حسنين، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأكد حسنين أن الاتحاد العربي يعقد اجتماعه الدوري الثالث في الإمارات، بدعوة من اللجنة البارالمبية الإماراتية، يعقب بتوقيع "بروتوكول" تعاون بين الاتحاد العربي ونظيره اتحاد غرب آسيا، قبل التوجه لعقد جمعية عمومية لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي، وتشكيل اللجنة القانونية، بجانب لجان كرة القدم للساق الواحدة، والتايكوندو، والإعلام.

وأشاد حسنين بالكوادر الإماراتية العاملة في المجالات المختلفة في الرياضة عموماً، ورياضة أصحاب الهمم على وجه التحديد، ما يدفع الاتحاد العربي للاستعانة بجهودهم في الفترة المقبلة.