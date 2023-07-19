صراع إيطالي سعودي على ضم موراتا.. 6 أندية تغازل نجم إسبانيا

أكدت وسائل إعلام إسبانية أن 6 أندية تتنافس على ضم النجم الإسباني ألفارو موراتا بواقع 3 أندية إيطالية ومثلها من الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن يوفنتوس الإيطالي دخل بقوة مزاد التعاقد مع ألفارو موراتا خلال فترة الانتقالات الحالية.

قالت الصحيفة إن لاعب أتلتيكو مدريد يحظى باهتمام كبير يصل إلى 6 أندية بينما لم تتضح الصورة بشأن وجهته النهائية.

وأضافت أن إنتر ميلان يسارع الخطوات للظفر بالصفقة، بينما لم ينسحب روما من السباق، ويرغب في كسب خدماته.

وأشارت إلى أن عروض أندية الدوري السعودي أيضاً تلاحق الدولي الإسباني من أندية الهلال والأهلي والتعاون.

وأوضحت أن خوانما لوبيز كيل أعمال موراتا موجود في إيطاليا ويناقش كافة العروض المطروحة لضم اللاعب، مؤكدة أن دخول "السيدة العجوز" في المزاد قد يغير وجهة اللاعب الذي يرغب في العودة إلى "الكالتشيو" مجدداً.