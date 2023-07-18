سعر لا يصدق لتذكرة دخول مباراة ميسي الأولى مع إنتر ميامي

بلغت تكلفة التذكرة الواحدة لظهور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأول في الدوري الأمريكي رفقة ناديه الجديد إنتر ميامي 110 آلاف دولار، كحد أقصى، بينما يبلغ متوسط السعر 487 دولاراً.

وذكرت صحيفة "سي إن إن" أن تذاكر المباراة الأولى لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، المتوقعة يوم الجمعة رفقة إنتر ميامي في كأس الدوري، وصلت إلى سقف 110 آلاف دولار، وفقاً لموقع بيع التذاكر Vivid Seats. وهي أحد أغلى أسعار التذاكر المسجلة على الإطلاق لفريق في الدوري الأمريكي للمحترفين.

وارتفعت أسعار بعض المقاعد بعد أن وقع نجم كرة القدم رسمياً مع فريق إنتر ميامي، يوم السبت، في صفقة تراوحت بين 50 إلى 60 مليون دولار سنوياً.

وقالت الصحيفة إن هناك "خيارات أرخص بكثير متاحة لمباراة الجمعة، إذ يبلغ متوسط السعر 487 دولاراً".

وأضافت: "سيسافر بعض المشجعين ما يقرب من 700 ميل لمشاهدة المباراة ضد فريق كروز أزول المكسيكي".

وتابعت أن تكلفة تذاكر مباراة كأس الرابطة العام الماضي بين إنتر ميامي وبرشلونة بلغت حوالي نصف سعر تذاكر مباراة الجمعة المقبلة.