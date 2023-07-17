بوسكيتس إلى إنتر ميامي حتى 2025

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي الارتباط بعقد مع سيرجيو بوسكيتس بعقد حتى 2025.

وخطف إنتر ميامي الأضواء هذا الصيف عندما أعلن التعاقد مع ليونيل ميسي، بعد مسيرة حافلة لقائد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم، وقبل التأكيد على وجوده إلى جوار بوسكيتس مرة أخرى.

وقال إنتر ميامي بموقعه على الإنترنت إن بوسكيتس، الفائز بكأس العالم مع إسبانيا وقائد برشلونة السابق، من أبرز لاعبي خط الوسط على الإطلاق وسيلتحق بالتشكيلة في الأيام المقبلة.

ونقل النادي عن بوسكيتس قوله: "هذه فرصة استثنائية ورائعة وأنا متحمس للتجربة. أتطلع إلى هذه الخطوة في مسيرتي مع إنتر ميامي.. لا أستطيع الانتظار حتى أحقق النجاح الذي يتطلع إليه هذا النادي".

ويتوقع ميامي أن يكون بوسكيتس جاهزاً للعب أمام كروز أزول المكسيكي يوم السبت المقبل، في مباراة من المتوقع أن تشهد الظهور الأول لميسي مع ناديه الجديد.