الإعصار "ترودي" يشتد إلى الفئة الثالثة قبالة سواحل المكسيك

اشتدت قوة الإعصار "ترودي" في المحيط الهادئ قبالة سواحل المكسيك، ليصل إلى الفئة الثالثة، مصحوبا برياح بلغت سرعتها 195 كيلومترا في الساعة.

وأوضح المركز الوطني الأميركي للأعاصير في ميامي أن الإعصار يتحرك شمال غرب بسرعة 9 كيلومترات في الساعة، ويقع على بُعد نحو 420 كيلومترا جنوب غرب مدينة أكابولكو، و590 كيلومترا جنوب شرق مدينة مانزانيلو.

وتوقع المركز أن تزداد قوة الإعصار خلال اليومين المقبلين، وأن يقترب مركزه من سواحل جنوب غرب المكسيك ووسط غربها اليوم السبت.

وفي السياق ذاته، بلغت سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة الاستوائية "سايمون"، الواقعة شمال غرب «ترودي»، نحو 75 كيلومترا في الساعة، وسط توقعات بتراجع قوتها خلال الفترة المقبلة.